الجيش الإيراني: منظومة "باور 373" الصاروخية قادرة على استهداف الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة

قال الجيش الإيراني إن منظومة "باور 373" الصاروخية قادرة على استهداف الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة التي تقول دولها المصنعة إنها مزودة بتقنية التخفي عن شاشات الرادار.

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لوكالة "إرنا"، أشار قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد إلى تدشين صاروخ "صياد -4" ضمن منظومة "باور 373" المحلية، وما أدى لزيادة مدى هذه المنظومة الإيرانية من 200 كم إلى 300 كم.

وأضاف علي رضا صباحي فرد: "إيران بلغت مرحلة الاكتفاء الذاتي ولا تحتاج إلى أي بلد في مجال إنتاج أجهزة الدفاع الجوي".

وأردف: "نحن في قطاع صناعة الرادارات، نمتلك منظومة قادرة على رصد أنفاس العدو في عقر داره..الأمر الذي يقر به العدو ايضا".

وحول منظومة "باور 373"، قال العميد الإيراني: "هناك دولة واحدة أو دولتين تمتلك منظومة دفاعية مماثلة، وسيتم تطوير مدى هذه المنظومة الإيرانية إلى 400 كم".

وتابع العميد الإيراني: "ظروف الحظر كانت السبب لكي نعتد بقدراتنا الذاتية ونقف على أقدامنا، ونتمكن من تحقيق الاكتقاء الذاتي في تصنيع الأجهزة والمعدات الدفاعية، لاسيما منظومات الدفاع الجوي..اليوم نمتلك أقوى وأكثر المنظومات الدفاعية بأسا، ومنها منظومة "باور 373"، لافتا إلى فتح خط إنتاج محلي واسع لهذه المنظومة واأضا الصواريخ المستخدمة فيها.

وذكر أن "هناك 3500 قاعدة للدفاع الجوي تواصل مهامها في ايران، إضافة إلى سائر منظومات الرصد والاستطلاع الجوي من مختلف الفئات، وهي منتشرة في أرجاء البلاد لتحمي سماءها من أي محاولة اختراق".

المصدر: "إرنا"