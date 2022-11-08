مجلس الاتحاد الروسي: شروط زيلينسكي للتفاوض مع روسيا "سخيفة"

صرح رئيس لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع والأمن فيكتور بونداريف، بأن الشروط التي طرحها فلاديمير زيلينسكي للمفاوضات مع روسيا سخيفة، وسيمثل زيلينسكي نفسه بشكل جيد في مسرح العبث.

وكتب بونداريف في قناته على "تيليغرام": "سيكون من الرائع أن يكون زيلينسكي ممثلا في مسرح العبث.. هل المطالب التي طرحها اليوم كشروط للمفاوضات مع روسيا ليست عبثية؟".

وشدد على أن عودة مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا هي استعادة لوحدة أراضيها، لأن هذه الأراضي روسية في الأصل ولم يتم عزلها بشكل غير قانوني إلا في التسعينيات.

وتابع: "بخصوص مطالبة زيلينسكي بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن العملية الخاصة لحماية دونباس، فإن كييف يجب أن تكون أول من يبدأ في دفع تعويضات للجانب الروسي عن الانتهاكات في هذه المنطقة منذ عام 2014".

وقال رئيس اللجنة، إن روسيا تعتقد أيضا أنه يجب معاقبة كل مجرم حرب، ولا ينبغي تكرار أحداث "الميدان" 2014، "بالطبع، كل مجرم حرب، سواء كان عضوا في القوات الأوكرانية أو مجرد نازي من تشكيل متطوع، سيتم تقديمه إلى محكمة عسكرية وسيعاقب وفقًا لرغباته.

وأضاف، هذا هو بالضبط ما نسعى إليه وبالطبع، لن نسمح بعد الآن بمثل هذا العار والخروج على القانون على أراضي الدولة المجاورة، التي سادت أوكرانيا بعد "الميدان" في ربيع عام 2014، لن نسمح لحفنة من الدجالين الذين نفذوا انقلابا غير شرعي بالوصول الى السلطة وترويع الناس.

المصدر: نوفوستي