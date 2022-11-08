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"آكي" الإيطالية: مهاجران سوريان يلقيان بنفسيهما في البحر رفضا لأمر الإعادة

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AP
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ألقى مهاجران سوريان نفسيهما في البحر رفضا لأمر إعادتهما على متن السفينة الإنسانية التي أنقذتهما، حسبما نقلت وكالة "آكي" عن مصادر أمنية إيطالية.

وأوضحت المصادر للوكالة الإيطالية أن "المواطنين السوريين ألقيا بنفسيهما في البحر بعد ظهر أمس من على ظهر سفينة "جيو بارينتس" التابعة لمنظمة "أطباء بلا حدود"، بعدما رفضا العودة على متنها وبقيا على الرصيف رقم 10 في ميناء كاتانيا (مقاطعة صقلية ـ جنوب)، الذي كانت السفينة قد رست فيه".

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وخلصت المنظمة غير الحكومية الى القول، إن "المهاجرين في ظروف جيدة".

وكانت الحكومة الإيطالية قد أصدرت مرسوما نهاية الأسبوع الماضي، يتم بموجبه إجراء إنزال انتقائي يشمل المهاجرين ذوي الظروف الصعبة والضعفاء فقط من على متن سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية.

 

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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