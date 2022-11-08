بلغاريا.. مقتل شرطي بالرصاص على الحدود مع تركيا

أعلن وزير الداخلية البلغاري، إيفان دميردجييف، اليوم الثلاثاء، أن عنصرا من الشرطة البلغارية قتل بالرصاص على الحدود مع تركيا.

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وأوضح إيفان دميردجييف أن الحادث وقع في الساعة 8:30 مساء من مساء أمس الاثنين عندما أطلق شخص مجهول النار على عنصر في شرطة الحدود وجندي كانا يقومان بدورية على قسم من الحدود بالقرب من قرية غوليام ديرفينت، حيث لقي الشرطي مصرعه على الفور فيما لم يصب الجندي، بينما تم إرسال دوريات حدودية إضافية إلى مكان الحادث، لكن لم يتم القبض على مطلق النار، ويعتقد أنه موجود على الأراضي التركية.

وأشار الوزير في مكان الحادث إلى أنه تلقى تأكيدات من تركيا بأنه سيتم العثور على المهاجم.

وأكد دميردجييف أن الدوريات الحدودية ستبدأ باستخدام نوع آخر من الأسلحة، لكنه لم يخض في التفاصيل.

وتابع: "لأول مرة، نرى إظهارا للعدوان البالغ..حاولنا ضمان ألا يسبب حرس الحدود ضررا غير ضروري للناس الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني..الآن مع مثل هذا التصعيد للعدوان باستخدام أسلحة نارية، من الآن فصاعدا سنرد بالقوة اللازمة".

وكانت بلغاريا قد أرسلت 350 جنديا و40 مركبة عسكرية بطول حدودها الجنوبية مع تركيا لمساعدة شرطة الحدود في التعامل مع التدفق المتزايد للمهاجرين.

المصدر: "فرانس برس"