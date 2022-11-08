سيئول: ولي العهد السعودي سيزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

قال المكتب الرئاسي والسلطات الدبلوماسية في كوريا الجنوبية، يوم الثلاثاء، إن سيئول والرياض حددتا مبدئيا الجدول الزمني لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف المكتب الرئاسي أن الطرفين بصدد تنسيق تفاصيل الزيارة.

وذكرت وكالة "يونهاب" أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس يون سيوك يول، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يوم 17 نوفمبر في مكتبه في يونغسان بسيئول.

وقالت مصادر إن كوريا الجنوبية تنظر في أن يستقبل مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، مثل رئيس الوزراء هان دوك سو، ولي العهد السعودي في المطار لدى وصوله إلى البلاد.

ومن المنتظر أن يزور ولي العهد السعودي كوريا الجنوبية بعد حضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في يومي 15 و16 نوفمبر في بالي في إندونيسيا.

المصدر: وكالة "يونهاب"