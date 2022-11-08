بلومبيرغ: روسيا تنقذ العالم من السرقة الوقحة من جانب الدول الغربية

قالت وكالة بلومبيرغ، إن روسيا ستساعد في إمداد الدول النامية بالغاز التي اصطدمت بنقص في الموارد بسبب أوروبا التي تشتري كل الوقود المتاح في السوق.

ونقلت الوكالة عن سول كافونيتش المحلل في مؤسسة Credit Suisse Group AG: "قلق أوروبا بشأن أمن الطاقة في دولها، يسبب النقص والعوز في مجال الطاقة في العالم النامي".

ووفقا له، يقوم الاتحاد الأوروبي باستجرار وسحب المواد الخام من دول أخرى، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها.

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وشدد على أن هذا بدوره يقلل من فرص تنظيم إمدادات طويلة الأجل للمناطق الفقيرة. وبعد أن فقد الاتحاد الأوروبي إمدادات الغاز الروسي، اتجه نحو السوق الحرة للغاز حيث يمكن شراء هذا الوقود بدون عقود طويلة الأمد، وهذا بدوره يدفع الأسعار نحو الارتفاع بسرعة ويدفع بعض البائعين إلى إلغاء عقود بيع الوقود لدول جنوب آسيا الموقعة منذ فترة طويلة بهدف بيعه في أماكن أخرى تدفع أكثر.

ولاحظت الوكالة أن نقص الغاز والنفط تسبب بتقرب العالم النامي نحو روسيا. وتقوم موسكو بكل سرور بتوريد الوقود لباكستان والهند ودول أخرى أجبرت على الخروج من السوق بسبب تصرفات الغرب.

المصدر: نوفوستي