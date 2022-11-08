مصدر: زيلينسكي ينوي المشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين في بالي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية، سيرغي نيكيفوروف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخطط للمشاركة في أعمال قمة مجموعة العشرين التي ستجري بجزيرة بالي في منتصف الشهر الجاري.

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وقال نيكيفوروف في حديث لصحيفة "أوبشيستفينويه" الأوكرانية: "بالطبع، سيشارك فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين في شكل ما. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك".

وتابع أن زيلينسكي على الأرجح سيشارك في أعمال القمة عبر الفيديو.

وكان زيلينسكي قد قال الأسبوع الماضي إنه لن يشارك في قمة مجموعة العشرين إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هناك، ولم يتخذ الرئيس الروسي قرارا بهذا الشأن بعد.

وذكرت وكالة بلومبرغ يوم الخميس الماضي، نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية توكا فايز اشاه أن 17 رئيس دولة أكدوا حضورهم القمة.

ومجموعة العشرين هي منظمة غير رسمية تضم أكبر الدول المتقدمة اقتصاديا وكذلك الدول النامية، وستعقد القمة في بالي يومي 15 و16 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي





