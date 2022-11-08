الخارجية الروسية تبدي استياءها من كيفية تنفيذ الشق الروسي من صفقة الحبوب

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في حديث للصحفيين اليوم، إن موسكو غير راضية عن كيفية تنفيذ الشق الروسي في إطار صفقة الحبوب.

وأضاف نائب الوزير، أن روسيا مستاءة من الطريقة التي يتم بها رفع القيود المفروضة على الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة في إطار الصفقة.

وشدد على أن، روسيا ستقوم بأخذ جميع العوامل في الاعتبار، عند اتخاذ قرار تمديد سريان الاتفاقية.

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وتابع رودينكو: "لا نشهد تقدما كبيرا في مجال تنفيذ القسم الروسي من الاتفاق. ستؤخذ كل العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرار نهائي بشأن التمديد".

وقال رودينكو: "لا يزال هناك متسع من الوقت، وسننظر في كيفية تنفيذ هذه الصفقة بعد عودة مشاركتنا. كما قلت، نحن غير راضين للغاية عن كيفية تنفيذ الجزء الروسي، حيث تحملت الأمم المتحدة مسؤولية حل المشكلة".

المصدر: نوفوستي