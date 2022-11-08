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زيلينسكي يقترح على البرلمان الأوكراني تمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية

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زيلينسكي يقترح على البرلمان الأوكراني تمديد التعبئة العامة والأحكام العرفية
Globallookpress Igor GolovniovKeystone Press Agency
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (صورة أرشيفية)
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قدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مسودة مشاريع قوانين للبرلمان الأوكراني "الرادا" لتمديد التعبئة العامة والعمل بالأحكام العرفية في أوكرانيا، والتي تنتهي في 21 نوفمبر الجاري.

وقد تم تقديم مشاريع القوانين على موقع الرادا اليوم الثلاثاء، بمبادرة من زيلينسكي، ولا توجد نصوص للمسودات بعد على الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أن المرة الأخيرة التي تقدم بها زيلينسكي بمشروع قانون كهذا إلى الرادا الأوكراني كان في منتصف أغسطس الماضي، وتمت الموافقة عليها، ومدد البرلمان الأوكراني التعبئة العامة والأحكام العرفية في البلاد حتى 21 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي

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