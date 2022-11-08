بيانات: سوروس بات المساهم الفردي الأساسي للحزب الديمقراطي الأمريكي خلال عام

جاء في بيانات لمنظمة OpenSecrets غير الحكومية، أن الملياردير جورج سوروس تصدر قائمة المتبرعين السياسيين الفرديين في الفترة من 2021 إلى 2022 .

وذكرت المنظمة التي تنشط في مجال تتبع التمويل السياسي، أن سورس تبرع بأكثر من 128.4 مليون دولار للحزب الديمقراطي الأمريكي.

ووفقا للمنظمة، تبرع سوروس، بما مجموعه 128475971 دولارا للديمقراطيين على مدار العام، ولم يتبرع بشيء للجمهوريين.

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وتضيف المنظمة أن الملياردير ريتشارد ويلان، مؤسس شركة Uline ، شغل المركز الثاني بين المتبرعين، حيث تبرع بمبلغ 80692168 دولارا للحزب الجمهوري.

وبحسب معطيات هذه المنظمة غير الحكومية، تصدرت الرابطة الوطنية لتجار العقارات قائمة الممولين للجنة العمل السياسي، حيث قدمت مليون و656500 دولار للديمقراطيين و1681500 دولار للجمهوريين.

وتأتي المساهمات والتبرعات، قبيل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، حيث سيتنافس الحزبان على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين.

المصدر: نوفوستي