وزير تركي: مركز التوزيع في مشروع عقدة الغاز سيكون في منطقة تراقيا

قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، إن التوزيع في إطار مشروع عقدة الغاز في تركيا الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتمركز في منطقة تراقيا، بالجزء الأوروبي من البلاد.

وأضاف الوزير التركي، في حديث لقناة TRT Haber: "نعم، لقد قررنا أن يكون مركز توزيع الغاز في تراقيا، هذا هو المكان الأكثر ملاءمة لهذه المهمة".

إقرأ المزيد

وتابع الوزير: "لقد بدأنا بالفعل مفاوضات مع الموردين المحتملين، ونفكر في عقد مؤتمر في الفترة من يناير إلى فبراير لمناقشة إمكانياتنا".

في وقت سابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن موقع مركز التوزيع في مشروع عقدة الغاز بتركيا، الذي اقترحه الرئيس الروسي سيكون على الأرجح في تراقيا في شمال غرب البلاد، وذكر أردوغان أن وزارة الطاقة التركية بدأت بالعمل مع الجانب الروسي في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي