" فاينانشيال تايمز": واحد من كل خمسة بريطانيين تعرض للتمييز في العمل

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن دراسة اجتماعية، إن واحدا من أصل خمسة بريطانيين تعرض للتمييز في مكان العمل.

وذكرت الصحيفة، أن دراسة نفذتها مؤسسة Resolution Foundation، كشفت أن ثمانية ملايين بريطاني تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عاما فشلوا في الحصول على الوظيفة المطلوبة والترقية والتدريب الداخلي، وتعرضوا كذلك لمضايقات أخرى في العمل بسبب التمييز الذي ينتهك قانون البلاد.

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ووفقا للصحيفة، كان السبب الأكثر شيوعا لعدم المساواة في المعاملة هو العمر: تم التمييز ضد 3.7 مليون بريطاني على هذا الأساس ، منهم 16٪ تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاما و 11٪ بين 55 و 65 عاما.

وأشارت الدراسة إلى أن 2.7 مليون شخص آخر في بريطانيا تعرضوا للتمييز بسبب الانتماء الجنسي. وتم تسجيل عدد كبير من حالات التمييز بين ممثلي الأقليات العرقية - واشتكى أكثر من 20٪ من عدم المساواة في المعاملة مشيرين إلى أنهم، بالإضافة إلى ذلك، أكثر عرضة للتحرش بسبب الجنس والعمر. ويتعرض كذلك من المعاقون للتمييز في العمل.

المصدر: نوفوستي