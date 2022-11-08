شرطة كوسوفو غير المعترف بها تسيطر على نقاط التفتيش الصربية

ذكرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" أن القوات الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو غير المعترف بها سيطرت على نقطتي التفتيش "يارينيي" و"برنياك" على الخط الإداري بين كوسوفو وميتوهيا وسط صربيا.

وبحسب الصحيفة، فقد بدأ ضباط إنفاذ القانون في كوسوفو غير المعترف بها في احتلال نقاط التفتيش الأحد، واستقروا بالأمس أخيرا عند نقاط التفتيش بعد ترك ضباط الشرطة الصربية لأماكنهم.

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وقد انسحب الصرب من كوسوفو وميتوهيا من جميع مؤسسات السلطة هناك، حيث قدم زعيم الصرب في الإقليم غوران راكيتش طلبا رسميا بالانسحاب من البرلمان، ثم أعلن القضاة ورؤساء البلديات استقالاتهم. وبعد ذلك خلع قادة الشرطة الصربية بزاتهم وكتافهم من كوسوفو غير المعترف بها.

وكانت سلطات كوسوفو قد قررت تغريم أولئك الذين لم يغيروا لوحات تراخيصهم الصربية، وأصدرت تحذيرات اعتبارا من 1 نوفمبر الجاري، حيث تبلغ الغرامات 150 يورو، وسيتم إعطاء المواطنين تعليمات حول كيفية استبدال اللوحات الصربية بأخرى تابعة لكوسوفو غير المعترف بها، على أن تستمر فترة انتقالية مماثلة حتى 21 أبريل 2023، بعدها ستبدأ شرطة كوسوفو في مصادرة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صربية.

المصدر: تاس