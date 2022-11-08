زاخاروفا تكشف عن طبيعة الاتصالات مع الجانب الأمريكي

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن قضية تبادل السجناء، ويجري العمل عبر الهيئات الأمنية المختصة.

وأضافت زاخاروفا في حديث تلفزيوني: "يجري العمل عبر الهيئات الأمنية المختصة ذات العلاقة بالموضوع. تقوم وزارة الخارجية الروسية بالتفاعل الخارجي، ولكن للأسف، منذ شهور عديدة، لم نر أي رغبة من الولايات المتحدة لحل هذه المشاكل الإنسانية".

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وشددت زاخاروفا على أن موسكو وواشنطن، "تحافظان على اتصالات محددة" بشأن القضايا التي تفترضها الضرورة. ويجري ذلك عبر قنوات اتصال تخص الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في الدولتين، وهي لا تتعلق بالتعاون والتفاعل السياسي".

المصدر: نوفوستي