الخارجية الصينية تعلق على سؤال حول تفاصيل وموعد الزيارة المحتملة للرئيس شي جين بينغ إلى السعودية

لم يؤكد ولم ينف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، تقارير إعلامية عن زيارة محتملة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية.

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وردا على سؤال صحفي عن تفاصيل ومواعيد الزيارة المحتملة لشي جين بينغ إلى السعودية أجاب تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي: "لا تتوفر لدي أي معلومات بهذا الشأن".

وكتبت صحيفة "Wall Street Journal"، أمس الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بزيارة إلى السعودية بحلول نهاية العام الجاري. وأضافت أنه من المخطط أن تجري هذه الزيارة في الأسبوع الثاني من ديسمبر القادم، مشيرة إلى أن المسؤوليين الصينيين والسعوديين يعملون حاليا على تفاصيل لقاء شي جين بينغ مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: نوفوستي