سفير روسيا في الفاتيكان: البابا فرنسيس يساعد في تبادل الأسرى مع أوكرانيا

أفاد السفير الروسي في الفاتيكان، ألكسندر أفدييف، بأن إطلاق سراح أو تبادل الأسرى الأوكرانيين من قبل روسيا يتم اعتمادا على القوائم التي يرسلها البابا فرنسيس.

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وقال أفدييف في حديث لوكالة "Askanews" الإيطالية، اليوم الثلاثاء: "يتم إطلاق سراح الأسرى الأوكرانيين أو تبادلهم من قبل الجانب الروسي بما في ذلك اعتمادا على القوائم التي يسلمها لنا البابا فرنسيس بانتظام. وفي هذا الأمر نقيم تقييما عاليا الأعمال الشخصية للبابا الذي ينفذ مهمة إنسانية هامة للغاية تسمح بإعادة مئات الأشخاص إلى أسرهم".

وأشار الدبلوماسي الروسي في حديث لوكالة "نوفوستي"، سابقا، إلى أنه في أي حالة دولية يعد "الحوار مع بابا الفاتيكان مهما بالنسبة لروسيا والبابا محاور مرحب به دائما".

المصدر: نوفوستي