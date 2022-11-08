تقرير: المستوطنون لديهم آمال كبيرة بعد فوز نتنياهو في الانتخابات

أفاد موقع i24 news الإسرائيلي بأن المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية يشعرون بالبهجة بانتصار حزب اليمين، حيث فازت الكتلة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو بـ64 مقعدا.

وقال الموقع إن اقتراع 1 نوفمبر، شهد صعود حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وهو حزب استيطاني متشدد، إلى المركز الثالث في البرلمان، مما جعله شريكا قويا محتملا في الائتلاف المحتمل لنتنياهو. يتزعم الحزب بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب القوة اليهودية إيتمار بن غفير في المرتبة الثانية في القيادة، ويعيش كلاهما في المستوطنات.

وبدأ نتنياهو مفاوضات الائتلاف يوم الأحد، وقد تستغرق العملية أسابيع. لكن بين المستوطنين في الضفة الغربية، هناك آمال كبيرة بالفعل في الميزانيات والبناء والبنية التحتية للحفاظ على ازدهار مشروعهم.

وقالت المستوطنة دانييلا فايس: "توقعاتنا كبيرة.. هذه الحكومة لليهود أفضل مما هي للعرب"، واصفة نتائج الانتخابات بالثورة.

وأضافت: "كشخص يقود حركة استيطانية، هذا نصر.. ليس لدي شك في أنه سيكون هناك تسريع في تطوير المستوطنات".

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية وهي مجتمعات تتكون في الأساس من إسرائيليين يهود تم بناؤها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غير قانونية بموجب القانون الدولي.

المصدر: i24 news