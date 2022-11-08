إلغاء عرض رسالة بالفيديو لرئيس المجلس الأوروبي في شنغهاي

ألغيت رسالة بالفيديو لرئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في حفل افتتاح معرض التجارة الدولية CIIE في شنغهاي الأسبوع الماضي، لانتقاده العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

ووفقا لرويترز، نقلا عن دبلوماسيين، فقد ألغت الصين رسالة الفيديو حيث كان من المفترض أن ينتقد ميشيل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ويدعو إلى تقليل الاعتماد التجاري على الصين، حيث ذكرت الرسالة كذلك أن أوروبا كانت "تعتمد بشكل مفرط" على روسيا فيما يتعلق بالوقود الأحفوري، إضافة إلى أن خطاب ميشيل أكد أن أوروبا "تريد توازنا في العلاقات التجارية لتجنب الإفراط في الاعتماد على أي من الأطراف بما في ذلك في العلاقات مع الصين".

وقد أزالت السلطات الصينية المسؤولة عن المعرض التجاري الدولي الكبير في شنغهاي هذه الرسالة في حفل الافتتاح، حيث قال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين للوكالة إن خطاب ميشيل المسجل كان من المقرر أن يكون واحدا من عدة خطابات لقادة العالم ورؤساء المنظمات الدولية، بما في ذلك للرئيس الصيني شي جين بينغ، في المعرض.

من جانبه، أكد المتحدث باسم ميشيل، باريند ليث، لرويترز انه تمت دعوة رئيس المجلس الأوروبي لإلقاء الكلمة، وعليه وجه الجانب الأوروبي رسالة مسجلة بالفيديو بناء على طلب السلطات الصينية، ولم تعرض في النهاية.

وقد افتتح معرض الصين الدولي الخامس للاستيراد CIIE للعام 2022 الأسبوع الماضي في شنغهاي، وسوف يستمر حتى 10 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي