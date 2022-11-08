تصريح لافت لمسؤول برابطة الدول المستقلة عن مستقبل طالبان وصلاتها بـ"داعش" و"القاعدة"!

صرح يفغيني سيسويف، رئيس مركز مكافحة الإرهاب برابطة الدول المستقلة بأن قدرة طالبان على إبقاء الوضع بأفغانستان تحت السيطرة بالمستقبل المنظور محدودة جدا بسبب الانقسام داخل الحركة.

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وقال سيسويف متحدثا أمام مؤتمر نظم في إطار هيئة لمكافحة الإرهاب تابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون بطشقند: "حسب تقييمات الجهات المختصة، فإن قدرة طالبان على إبقاء الوضع في البلاد تحت السيطرة في المستقبل المنظور محدودة للغاية، بما في ذلك بسبب الانقسام العميق بين الجماعات المعتدلة والراديكالية في قيادة طالبان".

ولفت المسؤول برابطة الدول المستقلة إلى أن الغرب، باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي، يواصل تهيئة الظروف لتعزيز الجناح العسكري للحركة المتمثل في شبكة حقاني، مضيفا أن "المتطرفين يسيطرون بالفعل على وزارة الشؤون الداخلية والاستخبارات والمحكمة العليا في البلاد، ويمنعون عمدا حكومة طالبان من الوفاء بالتزاماتها الدولية لمحاربة المنظمات الإرهابية الدولية".

وأفاد سيسويف بأن نقل الدواعش من الشرق الأوسط إلى شمال أفغانستان لا يتوقف، مشيرا إلى أن متطرفي طالبان "يوسعون في الوقت نفسه الاتصالات مع القاعدة".

المصدر: نوفوستي