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هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية

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هيئة الأمن الفدرالية الروسية تحبط أنشطة مجموعة تخريبية تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية
Globallookpress Jürgen Schwarzhttpimagebroker.com
صورة أرشيفية
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أحبطت هيئة الأمن الفدرالية الروسية FSB أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع تابعة لأجهزة الأمن الأوكرانية، والتي كان من بين مهامها القيام بهجمات إرهابية ضد كبار المسؤولين في إدارة خيرسون.

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وقد تم اعتقال 9 من مواطني أوكرانيا بينما يختبئ معاونوهم خارج الأراضي الروسية، حيث تم إبطال مفعول سيارة مفخخة، كان المخربون يعدونها لمحاولة استهداف طاقم الإدارة في خيرسون. وتمت مصادرة أكثر من 5 كيلوغرامات من البلاستيدات و3 عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام، وقنابل يدوية من المتهمين.

كما تم العثور على 3 قاذفات قنابل يدوية ولوحات ترخيص بلغارية، ومدافع رشاشة و4 مسدسات وطائرات مسيرة وجهاز اتصال لاسلكي وصواعق كهربائية وثلاث قنابل يدوية جاهزة للاستخدام، إضافة للسيارة الملغومة التي تم تحييدها.

المصدر: نوفوستي

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