تسيير أول رحلة جوية بين فنزويلا وكولومبيا بعد استئناف العلاقات بين البلدين

تم تسيير أول رحلة جوية بين فنزويلا وكولومبيا، يوم أمس الاثنين، وذلك إثر استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين بعدما قطعت في العام 2019.

وأقلعت طائرة بوينغ تابعة لشركة طيران turpial airlines الفنزويلية الخاصة عند الساعة 17,30 بالتوقيت المحلي (22,30 ت غ) من كراكاس وهبطت عند الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (23,00 ت غ) في بوغوتا.

وكتب وزير الصناعة والتجارة الكولومبي خيرمان أومانيا في تغريدة أن "هذه الرحلة تمثل الاستئناف المنتظر للرحلات الجوية المباشرة بين كولومبيا وفنزويلا، البلدان الشقيقان اللذان يعملان سويًا من أجل مستقبل مزدهر".

في البداية، ستؤمن شركة "توربيال إيرلاينز" رحلات بين عاصمتَي البلدين الاثنين والسبت.

وسعت فنزويلا في بادئ الأمر إلى استعادة الرحلات من خلال شركة "كونفياسا" الحكومية لكن العقوبات المالية الأمريكية المفروضة على البلاد منعتها من ذلك.

من جانبها، تنوي شركة "ساتينا" الكولومبية الحكومية تسيير الأربعاء أول رحلة إلى كراكاس، تليها رحلة أخرى في 28 نوفمبر بين بارانكيا وكراكاس.

وجاء استئناف العلاقات الثنائية والرحلات الجوية بعد وصول غوستافو بيترو إلى الرئاسة في كولومبيا في السابع من أغسطس.

وفي العام 2019، قطع البدان علاقاتهما الدبلوماسية بعدما اعتبر الرئيس الكولومبي آنذاك إيفان دوكي (2018-2022)، أن إعادة انتخاب نيكولاس مادورو رئيسا لفنزويلا مزورة، واعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا.

المصدر: "أ ف ب"