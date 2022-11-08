المياه تحول مليارديرا إلى أغنى الأغنياء في الصين

يدل تقرير مؤسسة "هوجون" ("Hurun Research Institute") للأبحاث على أن رجل الأعمال الصيني جون شانشان، الذي يملك شركة "Nongfu Spring" للمياه المعبأة، يتصدر قائمة أغنى أغنياء الصين.

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وذكر التقرير أن جون شانشان (68 عاما) يتصدر قائمة أغنى أغنياء الصين للعام الثاني على التوالي. وخلال العام الماضي ازدادت ثروته بنسبة 17% لتبلغ 65 مليار دولار.

والمرتبة الثانية في هذه القائمة يحتلها جان إيمين (39 عاما)، مؤسس شركة "ByteDance" التي تملك تطبيق "TikTok". وخلال العام الماضي انخفضت ثروته بنسبة 28% لتبلغ 35 مليار دولار.

ويحتل جين يويسيون (54 عاما)، "ملك البطاريات" ومؤسس أكبر مصنع صيني لخلايا الوقود وبطاريات الليثيوم أيون "CATL" المرتبة الثالثة في القائمة بعد أن انخفضت ثروته خلال العام الماضي بنسبة 28% إلى 32,9 مليار دولار.

أما مؤسس أكبر شركة الإنترنت الصينية "Alibaba Group"، جيك ما (58 عاما)، الذي كان يتصدر قائمة أغنى أغنياء الصين في عام 2020، فنزل في القائمة من المرتبة الخامسة في عام 2021 إلى المرتبة التاسعة في العام الجاري. وانخفضت ثروته خلال العام الماضي بنسبة 29% لتبلغ 25,7 مليار دولار.

وتدل معلومات "Hurun" أيضا على أن عدد الصينيين الذين تجاوزت ثروتهم 10 مليارات دولار في عام 2022، انخفض بمقدار 29 شخصا ليصل إلى 56 شخصا. كما انخفض العدد الإجمالي لأصحاب المليارات بمقدار 239 شخصا ليبلغ 946 شخصا. وانخفض عدد الأشخاص الذين تتجاوز ثرواتهم 5 مليارات يوان (أي حوالي 710 مليون دولار) بنسبة 11% ليصل 1305 أشخاص. وانخفضت ثروتهم الإجمالية خلال العام الماضي بنسبة 18% لتبلغ 3,5 تريليون دولار.

المصدر: نوفوستي