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بالفيديو.. إلقاء علبة بيرة على سيناتور أمريكي

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ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاما لإلقائه علبة بيرة على السيناتور الجمهوري تيد كروز.

ويظهر في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، كروز وهو يشارك في موكب استعراضي وهو يلوح لحشد من قرابة مليون شخص.

ومع ذلك، لم يرحب الحاضرون بالسيناتور بحرارة، فقد أطلقوا صيحات الاستهجان على كروز. وأظهرت لقطات فيديو من نقطة أخرى في العرض شخصا يلقي علبة بيرة باتجاه كروز، إلا أن شخصا واقفا بجانبه تمكن من صدها ومنعها من إصابة السيناتور.

وأكدت شرطة مدينة هيوستن في ولاية تكساس أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاما، لإلقائه العلبة على كروز، وهو حاليا موجود في السجن ويواجه اتهامات بالاعتداء.

بدوره، أعرب كروز في تغريدة عبر "تويتر"، عن تقديره لقوات إنفاذ القانون، كما سخر من الرجل الذي ألقى البيرة عليه واصفا إياه بـ"المهرج".

المصدر: politico + abc news

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