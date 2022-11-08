بالفيديو.. إلقاء علبة بيرة على سيناتور أمريكي

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاما لإلقائه علبة بيرة على السيناتور الجمهوري تيد كروز.

ويظهر في فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، كروز وهو يشارك في موكب استعراضي وهو يلوح لحشد من قرابة مليون شخص.

TX Sen. Ted Cruz did not get the best reception from the crowd at today’s Astros parade. We can’t vote Ted out of office this time, but we can make sure his friends don’t get elected. Vote tomorrow, Tuesday, Nov. 8, for every Democrat on the ballot. Polls are open 7 AM to 7 PM! pic.twitter.com/H5qb9aDdQ5 — Harris Democrats (@harrisdemocrats) November 7, 2022

ومع ذلك، لم يرحب الحاضرون بالسيناتور بحرارة، فقد أطلقوا صيحات الاستهجان على كروز. وأظهرت لقطات فيديو من نقطة أخرى في العرض شخصا يلقي علبة بيرة باتجاه كروز، إلا أن شخصا واقفا بجانبه تمكن من صدها ومنعها من إصابة السيناتور.

وأكدت شرطة مدينة هيوستن في ولاية تكساس أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 33 عاما، لإلقائه العلبة على كروز، وهو حاليا موجود في السجن ويواجه اتهامات بالاعتداء.

HPD made one arrest during today’s victory parade. A male, 33, threw a beer can at U.S. Senator Ted Cruz as the Senator was on a float in the 2400 block of Smith St. The beer can struck the Senator in the chest/neck area. The Senator did not require medical attention.

1/2 — Houston Police (@houstonpolice) November 7, 2022

بدوره، أعرب كروز في تغريدة عبر "تويتر"، عن تقديره لقوات إنفاذ القانون، كما سخر من الرجل الذي ألقى البيرة عليه واصفا إياه بـ"المهرج".

As always I'm thankful for the Houston Police and Capitol Police for their quick action.



I’m also thankful that the clown who threw his White Claw had a noodle for an arm. https://t.co/CRSfNHckA2 — Ted Cruz (@tedcruz) November 7, 2022

المصدر: politico + abc news