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ترامب: نحن الآن في عالم الشيوعية

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ترامب: نحن الآن في عالم الشيوعية
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أوهايو، 8 نوفمبر 2022
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يرى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الملاحقة القانونية للمنافسين السياسيين من قبل إدارة بايدن تشير إلى أن الولايات المتحدة انتقلت أثناء قيادة الديمقراطيين إلى الشيوعية.

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وقال ترامب في اجتماع مع مؤيديه في ولاية أوهايو حيث من المتوقع أن يعلن عن خططه للترشح للرئاسة في عام 2024: "قامت (هيئات الأمن الأمريكية) بتفتيش الصفقات التي قد نسيتها. قلت إنني نسيت لأن الحديث يدور عما كان منذ 23 عاما. ويقولون - جاء إلينا ممثلو هيئات الأمن بسبب صفقة أبرمناها معك منذ 23 عاما. لقد قمنا بالفعل بإعادة بيع كل شيء خمس مرات. هؤلاء مرضى، لكن هذا ما يجب أن نمر به. أوقفوه لأن هذه هي بداية للشيوعية".

وأضاف: "أعتقد أننا تجاوزنا الاشتراكية. قلت إنه سيكون لدينا اشتراكية، لكنها مرت بالفعل وأعتقد أن ذلك حدث منذ عام تقريبا. نحن الآن في عالم الشيوعية".

وتابع أن الولايات المتحدة تحولت إلى "دولة من العالم الثالث" بسبب سياسة الحزب الديمقراطي.

المصدر: تاس

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