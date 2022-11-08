خبير تونسي: الدستور الذي وضعه قيس سعيد أتعس من دستور 1959 (فيديو)

قال الخبير الدستوري التونسي وأحد معدي الدستور الجديد، أمين محفوظ، إن الدستور الذي وضعه الرئيس قيس سعيد أتعس من دستور 1959 الذي تم إصداره في سياق تاريخي معيّن.

وأكد أنه عجز عن الحصول على إجابة حول استنجاد قيس سعيد به وبصادق بلعيد لـ"إعداد دستور يرفع من شأن الأمة التونسية بدلا من اللجوء إلى شخصيات تدافع عن خطابه بخصوص الأمة العربية".

وصرح بأن سعيد أرسى نظاما دكتاتوريا، مشيرا إلى أن الدكتاتور يستخدم عادة الأمن والعدل ويصادف أن يعقد قيس سعيد بشكل منتظم لقاءات أسبوعية مع وزيري الداخلية والعدل رغم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يرزح تحت وطأتها الشعب التونسي.

وتوقع الخبير عدم قدرة دستور سعيّد على الاستمرار والصمود.

وأعرب عن استعداده للتعامل مع جميع الأحزاب ومع حركة النهضة في حال وافقت على نسخة دستور يونيو التي كلفه الرئيس قيس سعيد بوضعها مع خبراء آخرين، بينهم الصادق بلعيد والاجماع حوله لإرساء نظام ديمقراطي حقيقي.

وأفاد بأن سعيد ألغى نسخة دستور يونيو ووضع دستورا جديدا أثار جدلا واسعا في البلاد.

المصدر: إذاعة "جوهرة أ ف أم" التونسية