اليونان تتخلى عن خططها لبيع ميناء استراتيجي يضم قاعدة أمريكية

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن سلطات اليونان ألغت مناقصة بيع ميناء ألكسندروبوليس الاستراتيجي الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية.

وقال ميتسوتاكيس في حديث للتلفزيون اليوناني، تعليقا على التقارير الإعلامية بهذا الصدد: "هذه المعلومات صحيحة. قررت الحكومة أن ألكسندروبوليس يتسم حاليا بأهمية استراتيجية وجيوسياسية وكذلك في مجال الطاقة، ويجب أن يبقى ملكا للدولة، وخصوصا صندوق إدارة ممتلكات الدولة، الذي يمتلك القدرات لتطوير الميناء واستغلال كامل قدراته".

وأضاف أن الحكومة لا ترى أسبابا لبيع الميناء لمستثمر أجنبي.

يذكر أن السلطات اليونانية أعلنت في مارس الماضي عن مناقصة لبيع 67% من أسهم ميناء ألكسندروبوليس، الذي انتشرت فيه القوات الأمريكية بموجب الاتفاق الدفاعي مع اليونان الموقع في أكتوبر عام 2021.

ونشرت الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في في الميناء نظرا لموقعه الاستراتيجي ويجري عبره حاليا نقل عدد كبير من المعدات العسكرية، بما في ذلك إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في وقت سابق أن القاعدة الأمريكية في ألكسندروبوليس قد تستخدم لنقل القوات إلى شرق أوروبا، وأنها تضمن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: نوفوستي