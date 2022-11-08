 
مباشر

اليونان تتخلى عن خططها لبيع ميناء استراتيجي يضم قاعدة أمريكية

أخبار العالم

اليونان تتخلى عن خططها لبيع ميناء استراتيجي يضم قاعدة أمريكية
AFP Sakis MITROLIDIS
القاعدة العسكرية الأمريكية في ميناء ألكسندروبوليس اليوناني (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4q3

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن سلطات اليونان ألغت مناقصة بيع ميناء ألكسندروبوليس الاستراتيجي الذي يضم قاعدة عسكرية أمريكية.

وقال ميتسوتاكيس في حديث للتلفزيون اليوناني، تعليقا على التقارير الإعلامية بهذا الصدد: "هذه المعلومات صحيحة. قررت الحكومة أن ألكسندروبوليس يتسم حاليا بأهمية استراتيجية وجيوسياسية وكذلك في مجال الطاقة، ويجب أن يبقى ملكا للدولة، وخصوصا صندوق إدارة ممتلكات الدولة، الذي يمتلك القدرات لتطوير الميناء واستغلال كامل قدراته".

وأضاف أن الحكومة لا ترى أسبابا لبيع الميناء لمستثمر أجنبي.

يذكر أن السلطات اليونانية أعلنت في مارس الماضي عن مناقصة لبيع 67% من أسهم ميناء ألكسندروبوليس، الذي انتشرت فيه القوات الأمريكية بموجب الاتفاق الدفاعي مع اليونان الموقع في أكتوبر عام 2021.

ونشرت الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في في الميناء نظرا لموقعه الاستراتيجي ويجري عبره حاليا نقل عدد كبير من المعدات العسكرية، بما في ذلك إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الدفاع اليوناني نيكوس بانايوتوبولوس في وقت سابق أن القاعدة الأمريكية في ألكسندروبوليس قد تستخدم لنقل القوات إلى شرق أوروبا، وأنها تضمن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا