موقع تحليلي: توقعات بفقدان بايدن السيطرة على الكونغرس

ترجّح التوقعات فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونغرس، التي ستجري في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 8 نوفمبر.

وأجرى موقع FiveThirtyEight التحليلي الأمريكي دراسة لـ40 ألف سيناريو للانتخابات.

ويقدر الموقع فرص سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب بـ82%، وفرص فوزهم في مجلس الشيوخ بـ54%.

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وسيتنافس الجمهوريون والديمقراطيون على 435 مقعدا في مجلس النواب و35 مقعدا في مجلس الشيوخ، إضافة إلى انتخابات الحكام في 36 ولاية أمريكية.

ومن المقرر أن تتولى التشكيلة الجديدة للكونغرس المقاعد في 3 يناير 2023، ما يتيح للأغلبية الديمقراطية الوقت لإتمام التحقيقات مع الرئيس السابق دونالد ترامب، والمصادقة على مساعدات جديدة لأوكرانيا.

ويشغل الديمقراطيون 220 مقعدا في مجلس النواب، والجمهوريون 212، إضافة إلى 3 مقاعد شاغرة.

جدير بالذكر أن في مجلس النواب 220 نائبا ديمقراطيا و212 جمهوريا، إضافة إلى 3 مقاعد شاغرة.

وفي مجلس الشيوخ يشغل الحزبان عددا متكافئا من المقاعد، وتضمن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الأغلبية للديمقراطيين أثناء التصويت.

المصدر: نوفوستي