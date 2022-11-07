وسائل إعلام: رفض إطلاق السراح المشروط للمرة الثانية عشرة لقاتل مؤسس فرقة البيتلز

أفادت قناة ABC بأن مجلس الإفراج المشروط رفض للمرة الثانية عشرة التماس مارك ديفيد تشابمان، قاتل مؤسس فرقة البيتلز البريطانية جون لينون.

وقال تشابمان: "كنت أعرف ما كنت سأدخل فيه، وعرفت أنه شرير. كنت أعرف أنه خطأ، لكنني كنت متعطشا جدا للشهرة لدرجة أنني كنت على استعداد لتقديم أي شيء مقابل ذلك وإنهاء حياة شخص، لقد آذيت الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، وإذا أراد شخص ما أن يكرهني، فلا بأس بذلك أنا أتفهم."

وسيتمكن تشابمان البالغ من العمر 67 عاما من المحاولة مرة أخرى للحصول على عفو في فبراير 2024.

يذكر أن، تشابمان أطلق النار على مؤسس فرقة البيتلز البريطانية جون لينون في 8 ديسمبر 1980، بالقرب من سنترال بارك في نيويورك، عند مدخل مبنى داكوتا، حيث عاش لينون مع زوجته يوكو أونو.

منذ القرن الماضي، اجتمع المعجبون تقليديا في يوم وفاة الموسيقي فيما يسمى مرج الفراولة في سنترال بارك لتكريم ذكراه.

المصدر: تاس