البيت الأبيض: بايدن لا ينوي لقاء بوتين في قمة العشرين

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يخطط للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وقالت جان بيير: "الرئيس بايدن أوضح أنه ليس لديه مثل هذه النية".

ووفقًا لها، تؤيد الولايات المتحدة مشاركة أوكرانيا أيضا في الاجتماع رفيع المستوى القادم في بالي، إذا كانت روسيا ممثلة فيه.

وستعقد القمة السابعة عشر لمجموعة العشرين في بالي يومي 15 و16 نوفمبر، وستكون القمة تتويجا لسلسلة من الاجتماعات على المستوى الوزاري ومجموعات العمل ومجموعات المشاركة التي عقدت خلال عام رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين.

وفي وقت سابق، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن منصة المحادثة بين بوتين وبايدن قد تكون رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوف روسيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن.

المصدر: نوفوستي