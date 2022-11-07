ضابط بارز في جيش مالي يدعو الطوارق للقتال ضد "داعش"

دعا ضابط بارز في جيش مالي برسالة صوتية عبر "واتس آب" الطوارق للتوافد على بلاده لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي شمالي البلاد.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن الرسالة بثها باللهجة التماشقية، الجنرال المتحدر من قبيلة الطوارق الحاج آغ جامو، وهو شخصية بارزة في القتال ضد التنظيم في الصحراء الكبرى.

وقال الحاج آغ جامو إنه "يمهل جميع شباب الطوارق في الجزائر وليبيا وأماكن أخرى عشرة أيام للقدوم إلى محيط غاو"، أكبر مدينة في شمال مالي الذي يشهد أعمال عنف.

ويُعد الحاج آغ جامو، أحد قادة قوة "إمغاد" المسلحة للدفاع الذاتي الموالية للحكومة، كما يحمل رتبة جنرال في الجيش الوطني.

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يتألف مجتمع الطوارق من عشرات القبائل المرتحلة التي تعيش في الصحراء بين عدة بلدان، ولا سيما في مالي والجزائر والنيجر وليبيا.

وصعّد "داعش" في الصحراء الكبرى هجماته في منطقتي غاو وميناكا الشاسعتين منذ مارس، وقد أعربت الأمم المتحدة مرارا عن قلقها إزاء تدهور الوضع.

وكانت النقابات في غاو دعت إلى وقف العمل لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجا على تدهور الوضع الأمني و"تقاعس الحكومة".

وطالبت خصوصا "برد أمني" و"لجم بعض عناصر قوات الأمن الذين ينغمسون في انتهاكات ترهيب وابتزاز غير مبررة".

ولم يتفاعل المجلس العسكري الحاكم مع تصريحات الجنرال آغ جامو ودعوة النقابات.



المصدر: "أ ف ب"