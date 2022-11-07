 
مباشر

بعد خطوة إيلون ماسك.. مارك زوكربيرغ يعتزم تسريح آلاف الموظفين في "ميتا"

أخبار العالم

بعد خطوة إيلون ماسك.. مارك زوكربيرغ يعتزم تسريح آلاف الموظفين في
Globallookpress
مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4pa

ذكرت تقارير إعلامية يوم الاثنين، أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك"، يعتزم تسريح آلاف الموظفين بعد أن فقدت أسهم الشركة 70% من قيمتها هذا العام.

وأفادت التقارير بأن ذلك يأتي وسط توقعات قاتمة بشأن ضعف الأداء وزيادة كبيرة في التكاليف العام المقبل.

إقرأ المزيد
إيلون ماسك: عرضنا على الموظفين المفصولين تعويضا بقيمة 3 رواتب
إيلون ماسك: عرضنا على الموظفين المفصولين تعويضا بقيمة 3 رواتب

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة Meta تخطط لبدء تسريح العمال على نطاق واسع هذا الأسبوع ومن المقرر أن يصدر الإعلان يوم الأربعاء.

وأوضحت أن زوكربيرغ يريد إنهاء خدمات حوالي 12 ألف موظف في الشركة.

وكشف تقييم لهؤلاء الموظفين أنهم من بين أصحاب الأداء الضعيف، مع العلم أن عدد موظفي الشركة 87 ألفا، وفقا لأرقام سبتمبر الماضي.

وصرح مسؤولون في الشركة بأنهم طلبوا من الموظفين إلغاء الرحلات غير الضرورية بداية هذا الأسبوع.

سيكون هذه التسريح الأكبر من نوعه والذي يؤثر على قطاع التكنولوجيا، على الرغم من النمو السريع الذي حققته خلال جائحة كورونا.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا