بعد خطوة إيلون ماسك.. مارك زوكربيرغ يعتزم تسريح آلاف الموظفين في "ميتا"

ذكرت تقارير إعلامية يوم الاثنين، أن مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة "ميتا" التي تمتلك "فيسبوك"، يعتزم تسريح آلاف الموظفين بعد أن فقدت أسهم الشركة 70% من قيمتها هذا العام.

وأفادت التقارير بأن ذلك يأتي وسط توقعات قاتمة بشأن ضعف الأداء وزيادة كبيرة في التكاليف العام المقبل.

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وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، إن شركة Meta تخطط لبدء تسريح العمال على نطاق واسع هذا الأسبوع ومن المقرر أن يصدر الإعلان يوم الأربعاء.

وأوضحت أن زوكربيرغ يريد إنهاء خدمات حوالي 12 ألف موظف في الشركة.

وكشف تقييم لهؤلاء الموظفين أنهم من بين أصحاب الأداء الضعيف، مع العلم أن عدد موظفي الشركة 87 ألفا، وفقا لأرقام سبتمبر الماضي.

وصرح مسؤولون في الشركة بأنهم طلبوا من الموظفين إلغاء الرحلات غير الضرورية بداية هذا الأسبوع.

سيكون هذه التسريح الأكبر من نوعه والذي يؤثر على قطاع التكنولوجيا، على الرغم من النمو السريع الذي حققته خلال جائحة كورونا.

Facebook parent Meta is planning to lay off thousands of employees this week in what would be the first broad head-count reduction in the company’s history #WSJWhatsNowhttps://t.co/x0rNbSxxdWpic.twitter.com/besSZFVJKi — The Wall Street Journal (@WSJ) November 7, 2022

المصدر: وكالات + وسائل إعلام