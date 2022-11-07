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نتنياهو لبايدن: سنتوصل إلى اتفاقات سلام جديدة

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نتنياهو لبايدن: سنتوصل إلى اتفاقات سلام جديدة
AFP
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أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أكد للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي هنأه بالفوز في انتخابات الكنيست، أن إسرائيل ستبرم اتفاقات سلام جديدة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب نتنياهو: "الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل بي مهنئا بالفوز في الانتخابات، واكد أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من قبل".

وأضاف نتنياهو: "قلت لبايدن إنه سيكون بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات سلام جديدة، ومواصلة العمل ضد التهديد الإيراني".

المصدر: RT

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