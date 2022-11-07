نتنياهو لبايدن: سنتوصل إلى اتفاقات سلام جديدة

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه أكد للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي هنأه بالفوز في انتخابات الكنيست، أن إسرائيل ستبرم اتفاقات سلام جديدة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كتب نتنياهو: "الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل بي مهنئا بالفوز في الانتخابات، واكد أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة أقوى من قبل".

وأضاف نتنياهو: "قلت لبايدن إنه سيكون بإمكاننا التوصل إلى اتفاقات سلام جديدة، ومواصلة العمل ضد التهديد الإيراني".

הנשיא ביידן התקשר ובירך אותי על הניצחון בבחירות ואמר שהברית בין ישראל לארה״ב איתנה מתמיד. הודיתי לנשיא ביידן על ידידותו האישית שחובקת 40 שנה בינינו ועל המחויבות שלו למדינת ישראל. אמרתי לו שבכוחנו להשיג הסכמי שלום נוספים וגם להתמודד עם האיום של התקופנות האיראנית. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 7, 2022

المصدر: RT