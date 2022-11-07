طائرة ركاب تطلب الهبوط الاضطراري في مطار سوتشي

طلبت طائرة ركاب متجهة من إسطنبول التركية إلى يكاترينبورغ الروسية على متنها 100 شخص الهبوط الاضطراري في مطار سوتشي جنوب روسيا، إثر انخفاض الضغط في مقصورة القيادة.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمة الطوارئ قوله: "من المتوقع أن تهبط طائرة رحلة إسطنبول - يكاترينبورغ في مطار سوتشي، اضطراريا، على متنها 96 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، بسبب انخفاض الضغط في المقصورة".

وأضاف أن الوقود ينفذ من الطائرة فوق البحر، ومن المقرر الهبوط في حوالي الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، وتم إرسال سيارتي إسعاف إلى مكان الهبوط المتوقع.

المصدر: تاس