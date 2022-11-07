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عمال النقل في إسبانيا يعلنون إضرابا مفتوحا بسبب ارتفاع أسعار الوقود

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عمال النقل في إسبانيا يعلنون إضرابا مفتوحا بسبب ارتفاع أسعار الوقود
Gettyimages.ru
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أعلن عمال قطاع النقل في إسبانيا إضرابا مفتوحا اعتبارا من الـ14 من نوفمبر الجاري، احتجاجا على تدني الأجور وغلاء المعيشة، نتيجة للعقوبات التي التحقت بها مدريد ضد روسيا.

ووفقا لوكالة RTVE، فقد نظمت فعاليات الإضراب نقابة العاملين في قطاع النقل والمواصلات، الذين أعربوا عن استيائهم لارتفاع أسعار الوقود، وعدم تنفيذ الحكومة لقانون التعويض الذي تم الاتفاق عليه في مارس الماضي على ضوء إضراب سائقي الشاحنات الذي استمر 20 يوما، ويضمن تعويض العاملين في قطاع النقل عن الخسائر المترتبة على هذا الارتفاع الحاد.

ويجدر الذكر أن العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا، أدت لارتفاع غير مسبوق في أسعار الطاقة عالميا، وبالدرجة الأولى في الدول التي فرضت العقوبات.   

 

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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