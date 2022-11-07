ستولتنبرغ يدعو فوتشيتش لتجنب التصعيد في كوسوفو

دعا الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى تجنب التصعيد في كوسوفو وميتوخيا.

ووفقا لبيان حلف الناتو: "أجرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم ودعا الطرفين إلى الامتناع عن الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد، والخطوات الأحادية التي تهدد السلام والاستقرار".

ووفقا لإدارة فوتشيتش: "أشار الرئيس الصربي للأمين العام لحلف الناتو إلى أن بريشتينا تنتهك بشكل صارخ اتفاقية بروكسل بخطواتها الأحادية الجانب. استبدال قائد الشرطة الصربية في منطقة الشمال نيناد دجوريتش، واتخاذ إجراءات غير مشروعة بشأن مسألة جداول التسجيل، ورفض تشكيل جماعة الجاليات الصربية، بالرغم من ذلك، فإن صربيا تصر على الحفاظ على السلام والاستقرار وتظل ملتزمة بذلك".

وبحث الطرفان أهمية فرقة الناتو التابعة لقوة كوسوفو، والاتصال المباشر بين هيئة الأركان العامة الصربية وقائد قوات الناتو في كوسوفو وميتوخيا، وأشار ستولتنبرغ إلى أن "الناتو يقدر التعاون مع صربيا من موقع دولة محايدة عسكريا".

المصدر: نوفوستي