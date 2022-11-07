وكالة "نور نيوز" تنشر تسجيلا صوتيا يكشف الهدف الحقيقي وراء محاولات تأجيج الأوضاع في إيران

نشرت وكالة "نور نيوز" المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يوم الاثنين، تسجيلا صوتيا يكشف الهدف الحقيقي وراء محاولات الغرب تأجيج الأوضاع في إيران.

وقالت الوكالة إن الملف الصوتي المُسرب يعود لمراسلة قناة "بي بي سي" فارسي، رعنا رحيم‌ بور.

وأفادت بأن المراسلة الإيرانية أكدت أن الهدف من وراء أعمال الشغب وتأجيج الأوضاع هو تفكيك وتقسيم إيران وزرع الشقاق بين أطيافها وليس الديمقراطية.

وأشارت الوكالة إلى أن المراسلة كشفت بوضوح أن قناة "إيران إنترناشيونال" تلقت أوامرا بإجراء مقابلات مع قادة الأحزاب الانفصالية فقط لدى تغطيتهم للأوضاع.

وأضافت رحيم بور أن ما سمعته مقلق جدا.

وأكدت المراسلة الإيرانية في تدوينة على صفحتها على "إنستغرام" صحة الملف الصوتي.

المصدر: موقع "نور نيوز"