البابا فرنسيس يعلق على صمت الكنيسة في فرنسا على إدانة أسقف باعتداءات جنسية

علق البابا فرنسيس على صمت الكنيسة في فرنسا على إدانة أسقف عام 2021 باعتداءات جنسية، مشددا على ضرورة إضفاء الشفافية على الأحكام الكنسية.

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وتحدث البابا فرنسيس للصحفيين عن تغير العادة السيئة المتمثلة في التغطية على أغلب الحالات على مثل هذه الأفعال، مؤكدا عزم الكنيسة السير على هذه الدرب.

كما أشاد البابا في هذا السياق بعمل الكاردينال أومالي، رئيس اللجنة الحبرية لحماية القاصرين.

هذا يقدر عدد الضحايا الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا منذ العام 1950، بنحو 330 ألف شخص دون الـ18.

المصدر: "أكي"