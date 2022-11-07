البابا فرنسيس يتحدث عن كارثة كبرى في عالم اليوم

اعتبر البابا فرنسيس أن الكارثة الكبرى في عالم اليوم تكمن في صناعة الأسلحة.

إقرأ المزيد

وردا على سؤال للصحفيين خلال هذه الرحلة، أشار البابا إلى أن العالم قد شهد 3 حروب عالمية خلال قرن من الزمن، أي الحربين العالميتين ثم ما نشهده الآن، معربا عن قناعته بأن الكارثة الكبرى في العالم هي "صناعة الأسلحة".

وأشارت إذاعة "الفاتيكان" إلى أن البابا فرنسيس استذكر في هذا السياق اليمن ومعاناة أطفال هذا البلد من الجوع، لافتا إلى الروهينغا في ميانمار.

كما أعرب عن الرجاء في أن يوقف الاتفاق الأخير النزاع في إثيوبيا، داعيا الصحفيين إلى أن يكونوا من أنصار السلام، وأن يتحدثوا ويكافحوا ضد الحرب.

المصدر: "أكي"