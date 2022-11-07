وزير بريطاني يزور تايوان للمرة الأولى منذ 2018 والصين تستنكر

أعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين، أن وزير الدولة البريطاني للسياسة التجارية غريغ هاندز، سيتوجه إلى تايوان في أول زيارة لوزير بريطاني إلى الجزيرة منذ 2018.

وأكدت وزارة التجارة الدولية أن هاندز سيجري محادثات مع رئيسة تايوان تساي إنغ وين، لافتة إلى أن الزيارة تمثل "مؤشرا واضحا على التزام المملكة المتحدة تطوير العلاقات التجارية مع تايوان".

وأضافت "أن تايوان رائدة كما المملكة المتحدة في التجارة الحرة والعادلة في إطار نظام عالمي يرتكز على الحقوق".

يبدأ البرنامج الرسمي للزيارة التي تستمر يومين، يوم الثلاثاء، وفق ما أكد متحدث باسم البعثة البريطانية في تايبيه.

واستنكرت الحكومة الصينية التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان خلال مؤتمر صحفي يومي "ترفض الصين بحزم أي نوع من التبادل الرسمي مع منطقة تايوان من دول لها علاقات دبلوماسية مع الصين".

ودعا تشاو بريطانيا التي لا تعترف رسميا سوى بحكومة بكين على غرار دول عدة، ولكنها تحافظ على علاقات غير رسمية مع تايبيه "إلى التوقف عن بعث رسائل سيئة إلى القوى الانفصالية في تايوان".

المصدر: أ ف ب