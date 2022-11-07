زعيم حزب بولندي: تناول النساء الخمور سبب انخفاض المواليد

أثار زعيم حزب "القانون والعدالة" الشعبوي الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، غضبا، وانتشرت نكات عقب قوله إن معدل المواليد المنخفض في بلاده يعود إلى إفراط الشابات في تناول الكحول.

وأدلى كاتشينسكي بهذه التصريحات السبت بينما كان في جولة محلية سعيا لحشد الدعم لحزبه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.

وأوضح كاتشينسكي أمام حشد أنه لا يفضل "الأمومة المبكرة للغاية" لأن المرأة يجب أن تنضج أولا لتصبح أما.

لكنه أضاف: "إذا كانت الشابات تتعاطى الكحول حتى سن 25 عاما، فهذا يعني أن الأمور لن تسير بشكل جيد".

وأثار هذا التصريح بعض النكات على غرار أن الكحول يساعد في الواقع على الحمل، ولكن كثيرين آخرين وجهوا له نقدا جادا.

واتهم سياسيون معارضون ومنتقدون آخرون ياروسلاف كاتشينسكي، الزعيم الأعزب البالغ من العمر 73 عاما، بأنه منفصم عن الواقع.

وقالوا إن كاتشينسكي، أقوى سياسي في بولندا منذ عام2015 ، مسؤول جزئيا عن انخفاض معدل المواليد في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، مشيرين إلى القيود المفروضة على الإجهاض، والتي تثني بعض السيدات عن السعي للحمل.

ويلفت آخرون إلى الصعوبة التي يواجهها الشباب في تكوين عائلات بسبب ارتفاع التكاليف في بلد يبلغ معدل التضخم فيه الآن حوالي 18%.

المصدر: "أسوشيتد برس"