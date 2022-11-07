الدفاع البولندية: سنوسع القاعدة الجوية الأمريكية وسط البلاد

صرح وزير الدفاع البولندي، ماريوش بلياشياك، بأن بولندا ستوسع القاعدة الجوية الأمريكية الواقعة في قرية بوفيدز وسط البلاد.

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وقال بلياشياك: "الاستثمارات الجديدة في القاعدة في بوفيدز. وهذه المرة الاستثمار مخصص للقوات الجوية الأمريكية. ويتمركز في بوفيدز لواء الطيران القتالي الأمريكي المسلح بالمروحيات الهجومية من طراز "أباتشي". ولهذه المروحيات سنجهز في غضون سنوات قادمة قاعدة على شكل حظائر ومستودعات من جهة ومن جهة أخرى قاعدة وقود لكي يكون بإمكان المروحيات العمل من بويدز ودعم القوات البولندية وقوات حلف الناتو".

وأشار إلى أن هذا ليس أول استثمار بولندي في هذه القاعدة الأمريكية.

وأوضح: "في يونيو الماضي أطلقنا مع السفير الأمريكي مارك بجيزينسكي بناء مستودع للذخيرة في بويدز. لذلك يمكننا القول إن بويدز يصبح مجمعا عسكريا يستعد لدعم القوات البولندية وقوات الناتو على الجانب الشرقي من حلف الناتو".

ووفق المعلومات الأخيرة يتواجد في الأراضي البولندية حاليا أكثر من 10 آلاف عسكري أمريكي.

المصدر: نوفوستي