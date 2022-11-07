فضيحة في إيطاليا بشأن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا

اندلع صراع بين رئيس الوزراء السابق لإيطاليا وزعيم حزب حركة "خمس نجوم" جوزيبي كونتي ووزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو وفقا لما ذكرته صحيفة Il Fatto Quotidiano.

وبحسب الصحيفة، وصف وزير الدفاع كونتي بـ "الجار المشاغب" وانتقده لدعواته للتخلي عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وكذلك للمساهمة في عودة كييف إلى عملية التفاوض، فرد كونتي للوزير أنه في هذه الحالة، فإن كروسيتو قد انتهك نفسه مبادئ الديمقراطية.

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وقال كونتي ساخطا: "إنه ادعاء غير مقبول من جانب وزير يمثل البلاد. أتعرف ما هو إهانة السلطات؟ الخروج إلى الشوارع بجوار المواطنين من أجل السلام، بدون أعلام الحزب، والمطالبة بحضور رئيسة الوزراء ميلوني إلى البرلمان لإجراء مناقشة ديمقراطية حول الإجراءات بصدد أوكرانيا وإرسال الأسلحة، وإعطاء جميع القوى السياسية الفرصة للتحدث علانية".

وأكد كونتي أنه يشك في شرعية دعم إيطاليا لسلطات كييف، مدينا كروسيتو بتغيير حاد في وجهات النظر فيما يتعلق بتوريد الأسلحة لأوكرانيا: "إن عضو حزب إخوان إيطاليا الذي كان في المعارضة يؤكد الآن على نفس الأسلوب الذي اتبعه دراغي فيما يتعلق بالسلاح والصراع. الطريقة التي اعترضنا عليها والتي أدت بسبب الصراع إلى عزل البرلمان. منذ عدة أشهر لم نناقش أو نصوّت على موضوع إرسال الأسلحة والأزمة الأوكرانية".

وتواصل الدول الغربية ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة هناك، وقد صرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن توريد الأسلحة للنظام في كييف لا يؤدي سوى إلى إطالة أمد الصراع، ويجعل من نقل الأسلحة هدفا مشروعا للجيش الروسي.

المصدر: نوفوستي