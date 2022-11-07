مصر.. قناة السويس تسجل أرقاما قياسية جديدة غير مسبوقة في تاريخها

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة سجلت، اليوم الاثنين، أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد إحصائيات العبور اليومية.

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وحققت قناة السويس أعلى معدل عبور يومي، حيث تعبر 94 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5 مليون طن.

ويبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 53 سفينة بحمولات صافية قدرها 3 مليون طن، فيما تعبر 41 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2 مليون طن.

وأكد الفريق ربيع أن التنامي الذي تشهده معدلات العبور اليومية في قناة السويس يعكس المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة في المجتمع الملاحي كأسرع وأقصر الطرق الملاحية وأكثرها أمانا كما يعد نتاجا لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة ورفع جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وشدد الفريق ربيع على أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة ستظل صمام الأمان للحفاظ على مكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي، مؤكدا تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس تسعى في ظل ما تمتلكه من مقومات وما تتبناه من سياسات وممارسات صديقة للبيئة واستراتيجيات متكاملة للتطوير لتعزيز مكانتها لتظل الممر الملاحي الأكثر توافقا مع البيئة تمهيدا للإعلان عن قناة السويس" القناة الخضراء" بحلول عام 2030.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة "EVER ACT" المصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم بحمولة كلية 244 ألف طن، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات "APL NEW YORK" التي ترفع علم سنغافورة على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 114 ألف طن في رحلتها القادمة من الأردن والمتجهة إلى المغرب.

وسجلت حركة الملاحة بالقناة، اليوم الاثنين، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث تعبر 16 سفينة حاويات و22 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 35 ناقلة، و8 سفن من حاملات السيارات، و13 سفينة من الأنواع المختلفة تتنوع ما بين سفن متعددة الأغراض وسفن بضائع عامة وسفن ويخوت سياحية وغيرها.

جدير بالإشارة، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت أمس الأحد عبور 87 سفينة بإجمالي حمولات 5.5 مليون طن.

المصدر: RT

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