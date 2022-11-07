الرئيس الإسرائيلي يلتقي الرئيس الإماراتي في شرم الشيخ

التقى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، اليوم الاثنين، مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على هامش قمة المناخ "كوب 27" المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال مكتب هرتصوغ في بيان إن الأخير التقى بن زايد، في COP27 في شرم الشيخ. كما شارك في اللقاء وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وأفاد بأنه جرى خلال اللقاء بحث التعاون الإسرائيلي الإماراتي في قضايا المناخ والتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط.

مكتب الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ

المصدر: RT