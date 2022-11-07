ماكرون يريد الضغط على الدول الغنية غير الأوروبية لتدفع حصتها في مجال المناخ

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد ممارسة ضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية ولاسيما الولايات المتحدة، لتدفع حصتها في مساعدة الدول الفقيرة على مواجهة التغير المناخي.

وأوضح ماكرون خلال لقاء مع شباب من إفريقيا وفرنسا على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب27" المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية "يجب أن نحمل الولايات المتحدة والصين لتكونا على الموعد فعلا" في مجال خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتضامن المالي.

ورأى أن فرنسا وأوروبا هما على الطريق الصحيح على صعيد خفض الانبعاثات. لكن على الدول النامية الكبرى أن "تتخلى سريعا عن الفحم".

وفيما يحتدم الجدل والنقاشات في "كوب27" حول المساعدة المالية التي ينبغي أن تقدم إلى الدول الضعيفة إزاء التغير المناخي، أكد ماكرون أن "الأوربيين يدفعون، لكنهم الطرف الوحيد الذي يدفع".

وأضاف "يجب ممارسة الضغوط على الدول الغنية غير الأوروبية والقول لها يجب أن تدفعي حصتك".

المصدر: "أ ف ب"