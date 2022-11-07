رئيس جنوب إفريقيا السابق يتهم خلفه بأنه "اشترى" منصبه كرئيس للحزب الحاكم

شن رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما هجوما على خلفه سيريل رامابوزا، متهما إياه بأنه "اشترى" منصبه كرئيس للحزب الحاكم المؤتمر الوطني الإفريقي.

وقبيل شهر واحد من قرار حاسم بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، قال زوما أمام حشد من مناصريه في دوربان (جنوب شرق)، "سيريل رامابوزا اتهم بشكل واضح بأنه أنفق الكثير من المال لشراء منصبه على رأس المؤتمر الوطني الإفريقي".

وراح زوما يرقص على المنصة ويهتف "أماندلا!" أي "السلطة"، متهما الرئيس الحالي بأنه "يتلاعب بالآلية الديموقراطية".

وأثار تمويل حملة رامابوزا لرئاسة الحزب عام 2017، جدلا. واتهم خصوصا بالكذب على البرلمان بشأن هبة بقيمة 500 ألف راند (نحو 28 ألف دولار) قدّمتها مجموعة صناعية.

إلا أن المحكمة الدستورية برأت رامابوزا (69 عاما) أخيرا ليمسك بزمام السلطة، بعد استقالة زوما عام 2018 على خلفية فضائح واتهامات بالفساد.

وحكم على زوما (80 عاما) بالسجن 15 شهرا لرفضه الخضوع لاستجواب لجنة لمكافحة الفساد، وقد أنهى مدة عقوبته الشهر الماضي وخرج من السجن بإطلاق سراح مشروط لأسباب صحية.

وأثار سجنه في يوليو 2021 موجة نهب وأعمال عنف دامية في سياق اجتماعي واقتصادي صعب.

المصدر: "أ ف ب"