اليخوت المصادرة ستكلف واشنطن وروما 50 مليون دولار في السنة

قالت بلومبرغ، إن صيانة يخت Amadea، الذي صادرته السلطات الأمريكية، بزعم تبعيته للملياردير الروسي سليمان كريموف، تتم على حساب دافعي الضرائب الأمريكيين.

وذكرت الوكالة، أن تكلفة خدمة وصيانة هذه السفينة قد تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار سنويا، بينما سيضطر بالسلطات الإيطالية إلى إنفاق حوالي 40 مليونا على السفن الروسية التي تحتجزها.

في يونيو، قررت المحكمة العليا في فيجي بشكل نهائي السماح لليخت أماديا الذي صادرته السلطات الأمريكية بذريعة العقوبات ضد روسيا، بمغادرة مياه البلاد.

وتزعم السلطات الأمريكية بأن ملكية اليخت تعود إلى الملياردير الروسي سليمان كريموف، رغم أنه رسميا مسجل على اسم شركة الاستثمار Millemarin Investment في جزر كايمان.

ووفقا للوكالة، يقبع يخت أماديا، الذي تبلغ قيمته حوالي 325 مليون دولار، في ميناء سان دييغو منذ يونيو.

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بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، احتجزت سلطات إيطاليا، أربعة يخوت يزعم أنها مرتبطة بمواطنين روس تحت العقوبات، بما في ذلك يخت شهرزاد الذي تبلغ قيمته 650 مليون يورو، والذي وصفته وسائل الإعلام بأنه الأغلى في العالم.

ووفقا لمصادر مطلعة على الوضع، تدفع الهيئات الإيطالية الحكومية ذات العلاقة، حاليا مقابل خدمة وصيانة هذه السفن حوالي 40 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي