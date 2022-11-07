تضرر مبنى إدارة السكك الحديدية وسط دونيتسك بقصف أوكراني

أفاد مراسل "نوفوستي" في دونيتسك، بأن مبنى إدارة السكك الحديدية في وسط المدينة تعرض لأضرار نتيجة القصف الأوكراني لعاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية

وذكر المراسل، أن القوات الاوكرانية، قصفت المدينة في الساعة 3.13 بتوقيت موسكو بست قذائف من عيار 155 مم المعتمدة في الناتو، وتركز القصف على منطقة فوروشيلوفسكي بوسط دونيتسك.

ووفقا للمراسل، بسبب القصف تضرر مبنى إدارة السكك الحديدية الواقع في شارع أرتيوم وتكسر زجاج المبنى واشتعلت فيه النيران.

وأشارت فرق الإنقاذ إلى عدم وجود مصابين نتيجة القصف الأوكراني.

ومن المعروف أن دول الناتو، تستخدم المدفعية من عيار 155 مم.

وزودت الولايات المتحدة، سلطات كييف بمدافع هاوتزر M777 بعيدة المدى من عيار 155 مم ، وتستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك لوغانسك الشعبيتين.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسليم الجيش الأوكراني، بطاريات مدفعية ألمانية ذاتية الدفع من طراز PzH 2000 ، ومدافع Krab البولندية ذاتية الدفع، والمدافع ذاتية الدفع الفرنسية من طراز CAESAR.

المصدر: نوفوستي