ترامب: أفهمت حلفاءنا أننا لن نحميهم دون زيادة إسهامهم في ميزانية الناتو

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته أفهم زملاءه من دول الناتو بأن الولايات المتحدة لن تحميهم من روسيا إذا لم يزيدوا حصتهم في ميزانية الحلف.

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وقال ترامب إن أحد رؤساء دول الناتو اقترب منه في اجتماع وسأله عما سيحدث إذا هاجمت روسيا الحلف.

وأضاف أنه أجاب عن السؤال: "إذا كنت عاجزا عن الدفع فلن تحصل على الحماية".

وتابع أنه تمكن في اليوم التالي بعد هذه المحادثة من الاتفاق على زيادة تمويل الناتو بمقدار 400 مليار دولار.

المصدر: تاس