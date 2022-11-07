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ترامب: أفهمت حلفاءنا أننا لن نحميهم دون زيادة إسهامهم في ميزانية الناتو

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ترامب: أفهمت حلفاءنا أننا لن نحميهم دون زيادة إسهامهم في ميزانية الناتو
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته أفهم زملاءه من دول الناتو بأن الولايات المتحدة لن تحميهم من روسيا إذا لم يزيدوا حصتهم في ميزانية الحلف.

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وقال ترامب إن أحد رؤساء دول الناتو اقترب منه في اجتماع وسأله عما سيحدث إذا هاجمت روسيا الحلف.

وأضاف أنه أجاب عن السؤال: "إذا كنت عاجزا عن الدفع فلن تحصل على الحماية".

وتابع أنه تمكن في اليوم التالي بعد هذه المحادثة من الاتفاق على زيادة تمويل الناتو بمقدار 400 مليار دولار.

المصدر: تاس

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