الولايات المتحدة.. مستخدمو "تويتر" يبلغون عن تغريدة بايدن بشأن أسعار المحروقات

قام مستخدمو "تويتر" يوم الأحد بالتبليغ عن تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أسعار المحروقات في الولايات المتحدة.

ولفتت تغريدة بايدن الانتباه إلى حقيقة أن ذلك كان أقل مما يراه المستهلك العادي في محطات الوقود.

وقال بايدن في التغريدة "في الوقت الحالي، السعر الأكثر شيوعا في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد هو 3.19 دولار للغالون الواحد.. هذا تقدم".

Right now, the most common price at gas stations across the country is $3.19 per gallon. That's progress. — President Biden (@POTUS) November 6, 2022

والسعر الذي ذكره بايدن في تغريدته لا يمت للواقع بصلة، حيث يبلغ متوسط سعر الغالون الواحد (غالون يساوي 3.78 لترات) 3.8 دولار بتاريخ 6 نوفمبر 2022.

وهذه هي المرة الثانية على الأقل التي يتم فيها الإبلاغ عن تغريدة على "تويتر" منذ تولى إيلون ماسك زمام الأمور قبل أكثر من أسبوع.

ففي الأسبوع الماضي، حذف البيت الأبيض تغريدة نسبت إلى بايدن بخصوص زيادة في شيكات الضمان الاجتماعي لكبار السن بعد أن أشار العديد من المراقبين إلى أن الزيادة كانت نتيجة لارتفاع التضخم، والذي كان أحد أكبر معاناة إدارته هذا العام.

وأضاف "تويتر"لاحقا سياقا أسفل التغريدة مشيرا إلى أن الزيادة كانت بسبب تعديل تكلفة المعيشة السنوية كجزء من قانون عام 1972 الذي ربط تعديلات المزايا التلقائية بمؤشر أسعار المستهلك، وهو مؤشر رئيسي للتضخم.

المصدر: The Hill